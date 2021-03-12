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Український Тайсон важить 122 кг і вирубав всі своїх суперників: "Класний боксер"

12 березня, 14:16

Олена Павлова Олена Павлова

Колишній чемпіон світу пророкує нашому "Халку" велике майбутнє

Колишній чемпіон світу в найлегшій вазі Володимир Сидоренко пророкує успішну боксерську кар'єру українському боксеру Ігорю Шевадзуцькому (6-0, 6 КО). На вихідних в Києві 122-кілограмовий український "Халк" забив білоруса вже в першому раунді.

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"Дуже добре знаю Ігоря Шевадзуцького. Він класний боксер. Він як Тайсон. Дуже подобається його манера боксу, і я думаю, що у нього перспективне майбутнє. Він міцний, гарно б'є, його техніка чимось нагадує мою. Подобається, як він виступає, як поводиться. Він закінчив всі поєдинки нокаутом, це говорить про класну підготовку та про те, що його дуже грамотно ведуть промоутери. Такі бої йому потрібні, щоб зрозуміти свої сили", – сказав Сидоренко LuckyPunch

/ Фото: Instagram

Під час останнього вечора боксу Шевадзуцький відзначився не тільки шостою достроковою перемогою в шести поєдинках в профі, а й епічним виходом на ринг. Перед столичною публікою Ігор постав в образі ковбоя.

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Дивіться сюжет про вечір боксу 6 березня в Києві

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боксер Майк Тайсон суперважка вага Володимир Сидоренко Игорь Шевадзуцкий
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