Український бренд помітили у фільмі Сильвестра Сталлоне. Звідки він там узявся?

За сюжетом частина подій в картині розгортається у Києві

У знаменитому голлівудському фільмі "Крід II: Спадщина Роккі Бальбоа" уважні глядачі помітили назву і суддівську емблему Федерації боксу України. Як так сталося розповів виконавчий директор ФБУ Донатас Піскун.

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Виявилося, кілька років тому в федерацію звернулася авторитетна в американському кінобізнесі організація Clearing By Ashley Inc., що спеціалізується на отриманні прав на використання інтелектуальної власності.

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"Ця організація, заснована в Лос-Анджелесі, вела переговори з нашою Федерацією безпосередньо від імені Сильвестра Сталлоне, який, безумовно, є улюбленцем не тільки кіноманів, але і кумиром декількох поколінь боксерів у всьому світі і, зокрема, в нашій країні. Зрозуміло, що ми пішли назустріч – і нам дуже приємно, що бренд ФБУ присутній в цій видовищній стрічці", – цитує Піскуна сайт ФБУ .

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Нагадаємо, що частина подій у фільмі розгортається у Києві, де, за сюжетом, тренується і проводить боксерські бої син Івана Драго – одвічного супротивника Роккі Бальбоа.

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