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Українська школярка – найкраща боксерка чемпіонату Європи: відео золотого нокауту

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
21 серпня, 16:28
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14-річна Анастасія Таран, нокаутувавши в фіналі суперницю з Польщі, була визнана найкращою боксеркою юнацького Євро
Анастасія Таран - найкраща боксерка Европи
Анастасія Таран - найкраща боксерка Европи / Фото: Федерація боксу України

Анастасія Таран з Дніпра, якій 31 липня виповнилося 14 років, стала переможницею європейської першості з боксу серед школярів 13-14 років, яку також називають чемпіонатом Європи серед юнаків та дівчат.

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ВІДЕО ПЕРЕМОГИ ТАРАН

Змагання відбувалися в столиці Боснії і Герцеговини – Сараєво.

У фіналі вагової категорії 60 кг українка нокаутом в першому раунді здолала Йоанну Слєдак з Польщі.

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Після потужного удару в голову від Анастасії Таран польська дівчина позадкувала. І коли жінка-рефері відрахувала десять, Йоанна не стисла рукавички, отже, не показала здатність продовжувати поєдинок.

Відповідно, перемогу достроково присудили українці.

На радощах Анастасія Таран почала стрибати і обійматися з тренером.

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Відзначимо, що в Сараєво змагалися 274 спортсмени з 25 країн. Ще однією українською героїнею Євро стала 13-річна Кіра Макогоненко, яку називають "Ломаченко в спідниці". Перемігши у фіналі росіянку, вона в рингу виконала гопак.

Кіра Макогоненко – героїня боксерського Євро
Кіра Макогоненко – героїня боксерського Євро / Фото: Instagram

ДИВІТЬСЯ ГОПАК ВІД МАКОГОНЕНКО

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