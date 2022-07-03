Українець жорстоко бив поляка (відео)

Вечір боксу пройшов у Німеччині, де українець Петро Іванов завоював чемпіонський пояс IBF International у другій середній вазі. Раніше там наш боксер Андрій Великовський ефектно нокаутував румуна Каталіна Парасківяну.
Іванов зустрічався з поляком Робертом Талареком. Українець інтенсивніше розпочав поєдинок і з кожним раундом нарощував свою перевагу.
У четвертому Таларек став пропускати дедалі більше ударів. Польський боксер тричі побував у нокдауні, а коли впав вчетверте, то рефері вирішив поєдинок.
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ПОВНИЙ БІЙ ІВАНОВ – ТАЛАРЕК
Петру Іванову 25 років. На професійному рингу він провів 18 боїв – 16 перемог (11 нокаутом) та 2 поразки.
Раніше ми повідомляли, що чемпіон IBF у другій напівлегкій вазі японець Кенічі Огава ледь не втратив життя після жорсткого нокауту.