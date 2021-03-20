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Українець відмовився продовжувати бій в Москві: Беспутін після допінгу виграв у "пенсіонера"

20 березня, 20:36

Олена Павлова Олена Павлова

Російський боксер залишився без суперника за три дні до бою

Російський боксер-напівсередньоваговик Олександр Беспутін, який в минулому році погорів на допінгу, знову вийшов в ринг і за два раунди в Москві виграв у 43-річного українського бійця Віктора Плотнікова.

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Спочатку суперником Беспутіна повинен був стати аргентинець Максиміліано Верон, але він надіслав повідомлення про позитивний результат тесту на коронавірус. В результаті Плотніков замінив Верона всього за три дні до бою і не встиг нормально підготуватися. Українець під градом ударів відмовився від продовження поєдинку після другого раунду.

Олександр Беспутін

Олександр Беспутін / Фото: Instagram

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Цей бій став для Олександра Беспутіна першим після поєдинку проти Раджаба Бутаєва в листопаді 2019 року, в якому Беспутін завоював титул регулярного чемпіона WBA у напівсередній вазі. Після бою стало відомо про позитивну допінг-пробу Беспутіна, і WBA позбавила його титулу.

Усик і Безпутін

Усик і Безпутін / Фото: Instagram

Додамо, що прямо під час бою з Раджабов Бутаєвим в Монако Беспутін отримав від Ломаченка по телефону пораду, завдяки якій, як вважалося, виграв той поєдинок. "У нього печінка відкрита", – передав тоді Беспутіну через Олександра Усика, який перебував в залі, Василь.

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