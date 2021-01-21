Вгамуйте Ломаченка! Боксер переконує себе, що переміг Лопеса

Василь Ломаченко ніяк не може заспокоїтися після втрати чемпіонських поясів. Минулої осені Ломаченко за очками програв Теофімо Лопесу. Але продовжує сам себе переконувати, що виграв той бій.

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Цього разу Василь в Instagram виклав відео, в якому нарізки його ударів по Лопесу. Без тіні сумніву український боксер висміяв Лопеса за його звання боєць року. "Мистецтво переваги (Королівський вихід)", – підписав ролик Ломаченко.

Чи правий Ломаченко?

Дивимося рішення суддів. Воно одноголосне: 116:112, 119:109 і 117:111 на користь Лопеса.

Звертаємося до статистики ударів. Лопес викинув 653 удари, з яких цілі досягли 183. Ломаченко бив удвічі менше (321) і потрапив по супернику 141 раз.

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Українець значно був кращим за джебами (63 проти 35 точних), але ось за силовими ударами значно поступився – 78 проти 148.

Слово експерту

Президент Федерації професійного боксу України Михайло Зав'ялов:

"Бій був рівний, але якби я судив, то перемогу б віддав американцю. Перші раунди – це не Вася був. Дуже невпевнений, абсолютно напружений. Ні краси, нічого".

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Зав'ялов і Кудеров – про поразку Ломаченка

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