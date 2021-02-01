Забійний нокаут бійця "у віці", після якого в ринг терміново викликали лікарів

Поєдинок завершився вже в першому раунді, толком і не розпочавшись

Напередодні в Майамі в головній події шоу в рамках напівсередньої ваги (до 66,7 кг) венесуельський ветеран Ісмаель Баррозо (23-3-2, 21 КО) переміг більш вікового аргентинця Нестора Паніагуа (26-11-2, 17 КО). Але тут цікава не сама перемога, а важкий нокаут, в який був відправлений Паніагуа. Раніше в Пакистані боксер помер після нокауту під час бою.

Реклама

Читайте також: Смерть в рингу: топ-10 боксерів, які загинули від травм під час бою

У США Баррозо ухитрився вирубати суперника вже в стартовому раунді. Венесуелець провів затяжну комбінацію, а коли Нестор відкрився, намагаючись піти від атаки, завдав вирішального удару. 41-річний Паніагуа звалився як підкошений і довго взагалі не рухався. Через що рефері в рингу покликав на допомогу медиків, щоб уникнути ще одного смертельного результату.

Ми також розповідали, що російський боксер знищив суперника з Венесуели. Уже в першому раунді Сілягін, який пропустив перед цим удар в голову, розлютився і обрушив на суперника цілу серію ударів, в результаті чого Гарсія опинився на канвасі без почуттів.

Дивіться кращий нокаут 2020 року

Повєткін – Вайт. Найкращий нокаут-2020 Відео: WBC

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама