Русский
$ 28,13
34,16
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Забійний нокаут бійця "у віці", після якого в ринг терміново викликали лікарів

1 лютого, 18:39

Олена Павлова Олена Павлова

Поєдинок завершився вже в першому раунді, толком і не розпочавшись

Напередодні в Майамі в головній події шоу в рамках напівсередньої ваги (до 66,7 кг) венесуельський ветеран Ісмаель Баррозо (23-3-2, 21 КО) переміг більш вікового аргентинця Нестора Паніагуа (26-11-2, 17 КО). Але тут цікава не сама перемога, а важкий нокаут, в який був відправлений Паніагуа. Раніше в Пакистані боксер помер після нокауту під час бою.

Реклама

Читайте також: Смерть в рингу: топ-10 боксерів, які загинули від травм під час бою

У США Баррозо ухитрився вирубати суперника вже в стартовому раунді. Венесуелець провів затяжну комбінацію, а коли Нестор відкрився, намагаючись піти від атаки, завдав вирішального удару. 41-річний Паніагуа звалився як підкошений і довго взагалі не рухався. Через що рефері в рингу покликав на допомогу медиків, щоб уникнути ще одного смертельного результату.

Ми також розповідали, що російський боксер знищив суперника з Венесуели. Уже в першому раунді Сілягін, який пропустив перед цим удар в голову, розлютився і обрушив на суперника цілу серію ударів, в результаті чого Гарсія опинився на канвасі без почуттів.

Дивіться кращий нокаут 2020 року

Повєткін – Вайт. Найкращий нокаут-2020 Відео: WBC
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

бій боксер відео нокауту Ісмаель Барроса
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Усик це витримає? Небитого супертяжа нокаутували вже в другому раунді
Усик це витримає? Небитого супертяжа нокаутували вже в другому раундіБокс
Оце так нокаут! Боєць склався, як гумовий, від удару вилетіла навіть капа
Оце так нокаут! Боєць склався, як гумовий, від удару вилетіла навіть капаБокс
"Наші лікарі ... Вкололи щось": боксер Денис Берінчик про втрату новонародженого синаБокс
Російський боксер провалив допінг-тест і прийняв отруту
Російський боксер провалив допінг-тест і прийняв отрутуБокс
Кличко, а ти так зможеш? Японець видав чумний нокаут у 47 років
Кличко, а ти так зможеш? Японець видав чумний нокаут у 47 роківMMA
Кличко ризикнув сходити на риболовлю в лютий мороз і навіть дещо зловив
Кличко ризикнув сходити на риболовлю в лютий мороз і навіть дещо зловивБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти