Убивча двійка, після якої боксер повзав рингом як немовля

Ірландський боксер Гері Каллі здобув ефектну перемогу над казахстанцем Віктором Коточиговим. У другому раунді Каллі виждав момент і супершвидкою двійкою вирубив суперника.

Реклама

Читайте також: Смерть в рингу: боксеру наснилося, що він уб'є суперника. І сон справдився

Коточигов відразу ж намагався вскочити на ноги, але навіть піднятися з колін йому не вдалося. Боксер двічі завалився на бік, після чого рефері зупинив бій. Каллі здобув 12-ту перемогу на професійному рингу, а Коточигов зазнав другої поразки в кар'єрі при 12 перемогах.

Читайте також: Дівчина без комплексів: сексуальна боксерка роздяглася до трусиків на зважуванні

Реклама

Раніше ми писали, що Ломаченку запропонують 7-значний гонорар за бій з Хейні: "Він відповість за свої слова". Батько Хейні вже зв'язався з Едді Гірном, який пообіцяв організувати бій за титул WBC.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама