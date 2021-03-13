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Убивча двійка, після якої боксер повзав рингом як немовля

13 березня, 15:34

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Гері Каллі продовжив свою переможну серію до 12 поєдинків

Ірландський боксер Гері Каллі здобув ефектну перемогу над казахстанцем Віктором Коточиговим. У другому раунді Каллі виждав момент і супершвидкою двійкою вирубив суперника.

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Коточигов відразу ж намагався вскочити на ноги, але навіть піднятися з колін йому не вдалося. Боксер двічі завалився на бік, після чого рефері зупинив бій. Каллі здобув 12-ту перемогу на професійному рингу, а Коточигов зазнав другої поразки в кар'єрі при 12 перемогах.

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Раніше ми писали, що Ломаченку запропонують 7-значний гонорар за бій з Хейні: "Він відповість за свої слова". Батько Хейні вже зв'язався з Едді Гірном, який пообіцяв організувати бій за титул WBC.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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