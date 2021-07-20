Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Уайлдер помре або залишиться інвалідом після Ф'юрі: колишній чемпіон світу приречений

Олена Павлова Олена Павлова
20 липня, 09:44
Копіювати лінк
Батько чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі впевнений в перемозі свого сина і провалі Деонтея Уайлдера. Джон Ф'юрі поставив хрест на кар'єрі американця після 9 жовтня
Джон і Тайсон Ф'юрі
Джон і Тайсон Ф'юрі / Фото: Instagram

Батько чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, Джон, не залишає американцеві Деонтею Уайлдеру шансів на перемогу в бою зі своїм сином. Він навіть впевнений, що для колишнього володаря поясу поєдинок закінчиться лікарнею. Раніше ми повідомляли, що у Ф'юрі – коронавірус, а третій чемпіонський бій з Уайлдером перенесли.

Читайте також: Ф'юрі схитрував з коронавірусом. Промоутер назвав причину зриву бою з Уайлдером

"Вам може здаватися, що Тайсон виглядає жахливо під час тренувального табору, але коли він виходить в ринг, то стає іншою людиною. Команда Уайлдера вже двічі помилилася щодо мого сина, але втретє це може коштувати Деонтею кар'єри або навіть життя", – цитує Ф'юрі-старший Ringnews 24

Ф'юрі нокаутував Вайлдера і став чемпіоном світу
Ф'юрі нокаутував Вайлдера і став чемпіоном світу / Фото: AFP

"Якщо Уайлдер не помре після цього бою, то точно залишиться інвалідом. Деонтей просто дурна людина. Якщо він хоче продати свою душу і ризикнути життям заради грошей, так нехай продовжує рухатися в цьому напрямку"

Нагадаємо, що Ф'юрі підтвердив нову дату бою проти Уайлдера. Поєдинок відбудеться 9 жовтня. Спочатку він був запланований на 24 липня, але його перенесли через коронавірус у Тайсона.

Нагадаємо, що в грудні 2018 року бій Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер завершився внічию. А в лютому 2020-го британець нокаутував американця і відібрав у того пояс WBC у суперважкій вазі.

Раніше Ф'юрі і Уайлдер влаштували неймовірну дуель поглядів.

Копіювати лінк
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Опитування
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Літні Ігри
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Олімпійських Ігор
Новини з Токіо
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти