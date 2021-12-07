У Ломаченка мазохістські нахили? Боксер зізнався від чого відчув задоволення

Український боксер заявив, що найулюбленіший бій у його кар'єрі – проти Хорхе Лінареса, бо тоді він побував у нокдауні

З Лінаресом було складно / Фото: Getty Images

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко назвав свій улюблений поєдинок на професійному рингу. Виявляється, він отримав насолоду, коли вперше в житті опинився в нокдауні.

Раніше Ломаченко переглянув бій із Лопесом в особливому форматі і ухвалив вирок.

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"Мій улюблений бій? Проти Лінареса. Тоді я вперше побував у нокдауні. І це одразу залишається у тебе в голові, що ти потрапив у нокдаун. Але потім я все одно переміг", – цитує Ломаченка sport.ua.

12 травня 2018 року відбувся дебют Василя Ломаченка у новій ваговій категорії – легкій вазі. Суперником став чемпіон світу за версією WBA Super венесуелець Хорхе Лінарес.

У 6-му раунді Лінарес правим прямим ударом відправив Василя в його перший нокдауну у профі-кар'єрі. Але Ломаченко зумів відновитись і продовжити бій.

У 10-му раунді ударом у печінку Василь відправив Лінареса в нокаут. Таким чином, Ломаченко встановив новий світовий рекорд, ставши чемпіоном світу у третій ваговій категорії лише за 12 поєдинків.

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Свій наступний бій Василь Ломаченко проведе вже 11 грудня. Його суперник – Річард Коммі з Гани.