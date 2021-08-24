Тризуб на все обличчя: такого Кличка ви ще не бачили

Легендарний боксер Володимир Кличко привітав Україну з Днем незалежності і опублікував в соціальних мережах досить незвичайне фото

На обличчі Володимира Кличка герб України

Олімпійський чемпіон і колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів Володимир Кличко привітав Україну зі святом.

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"Тільки 30 років, але стільки випробувань випало на долю нашої держави за ці роки. Ми, українці, сьогодні захищаємо і будуємо свою країну! З нашою силою волі ми непереможні і подолаємо будь-які виклики і будь-якого ворога!

Люблю тебе, моя Україно!

З Днем Незалежності!

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Слава Україні!" , – написав Кличко в Facebook.

Раніше ми писали, що боксер Олександр Усик написав вірш українською мовою до Дня незалежності України. У своєму творі він називає Україну рідною матір'ю і бажає жити вічно.