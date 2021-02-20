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Торт в доларах, брат Байдена і дівчатка в сріблі: боксер-багач відгуляв день народження

20 лютого, 22:09

Олена Павлова Олена Павлова

Флойд Мейвезер приїхав на машині за 2,7 мільйона, обвішаний коштовностями

Найбагатший боксер Флойд Мейвезер стильно відсвяткував свій день народження, влаштувавши шикарну вечірку із зірковими гостями у Флориді. При цьому 44 роки колишньому чемпіонові світу виповниться тільки 24 лютого. Але pre-party вдалася на славу. Раніше ми писали, що бій Мейвезера і блогера скасований, але боєць не особливо готувався, закушуючи горілку ікрою.

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Флойд прикотив на свою вечірку на Bugatti за 2,7 мільйона доларів і був одягнений у все чорне і розшитий золотом піджак. А також обвішаний коштовними прикрасами.

Судячи з фотографій з заходу, на святі були присутні репер Рік Росс, брат президента Джо Байдена, екс-зірка НФЛ Тай Лоу і співачка Монтана Такер. А моделі в обтягуючих срібних нарядах заповнили зал. Багато гостей були без масок, проте на вході всім вимірювали температуру.

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Торт ікони боксу складався з доларових купюр із зображенням його особи, копії його приватного літака і скрині з глазурі в стилі Louis Vuitton. Доповнювали картину крижані фігури і шампанське на 200 тисяч доларів.

Також на святі була присутня британська стриптизерка Анна Монро, якій Мейвезер зробив пропозицію. Хоч сам цього не підтверджує.

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Нагадаємо, що непереможний Флойд завершив кар'єру у 2017-му. Але останній раз 43-річний "Манні" бився два роки тому. У грудні 2018 року Мейвезер в виставковому поєдинку переміг японського кікбоксера Теншіна Насукаву. Бій проходив за правилами боксу. Флойд виграв нокаутом вже в першому раунді і заробив 9 млн доларів.

Флойд Мейвезер купив собі "Роллс Ройс" Відео: Instagram

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