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Тайсон забрав 25 млн доларів і відмовився битися з Холіфілдом. Що тепер буде?

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
30 червня, 14:55
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Промоутерська компанія вирішила судитися з легендарними боксером Майком Тайсоном через те, що він зірвав травневий поєдинок з Евандером Холіфілдом
Майк Тайсон відмовився битися з Холіфілдом
Майк Тайсон відмовився битися з Холіфілдом / Фото: Reuters

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Майк Тайсон потрапив в скандал. На боксера подали в суд.

У позові, поданому промоутерською компанією Triller, стверджується, що Тайсону заплатили 25 мільйонів доларів за виставковий поєдинок з Евандером Холіфілдом. Бій повинен був пройти в травні, але зірвався з вини Тайсона, який відмовився виходити в ринг.

"Ніхто, крім Triller, не був готовий заплатити 25 млн за бій, особливо в період пандемії. А ми це зробили. Виплачено все до копійки" , – заявив генеральний директор Triller Райан Кавано.

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Нагадаємо, що Тайсон і Холіфілд зустрічалися на рингу двічі – в 1996 і 1997 роках. У першому бою Тайсон програв технічним нокаутом в 11-му раунді, у другому Залізного Майка дискваліфікували за те, що відкусив частину правого вуха суперника. Тайсон залишився без чемпіонського поясу, боксерської ліцензії на рік і заплатив 3 млн доларів штрафу.

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