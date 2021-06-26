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"Таку брилу важко буде звалити Васі": скандальний російський боєць дав несподіваний прогноз на бій Ломаченка

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
26 червня, 22:57
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Олександр Ємельяненко впевнений, що український боксер не ризикуватиме, тому поєдинок з японцем триватиме всі 12 раундів
Ємельяненко ставить на Ломаченка
Ємельяненко ставить на Ломаченка

Вже цієї ночі в Лас-Вегасі в ринг вийде Василь Ломаченко. Наш боксер починає з нуля похід за чемпіонськими поясами. І в рейтинговому поєдинку зустрінеться з японцем Масайосі Накатані. Ми ведемо онлайн-трансляцію бою Ломаченко – Накатані.

Скандальний російський боєць ММА, який сидів за зґвалтування і потрапляв в алкогольні колотнечі, Олександр Ємельяненко поділився думкою про майбутній поєдинок.

"Ломаченко є одним з моїх улюблених боксерів. Оступився він в поєдинку з Лопесом, але там травми не дозволили повною мірою розкритися, це теж треба розуміти. Зараз Вася залікував травму – і подивимося, що він пред'явить японцеві.

До речі кажучи, хоч і Накатані багато хто вважає слабким, це неправильно. У нього теж є хороший бекграунд. Так, досвіду виступу в Штатах немає як такого, але навряд чи він впаде в цьому бою. Накатані – міцний досить, таку брилу важко звалити буде Васі.

Не думаю, що після поразки Лома лізтиме на рожен. Йому є що доводити, тим більше потрібно реванш з Лопесом вибивати. Швидше буде на добування очок працювати, не ризикуючи особливо. Вболіватиму за нього і вважаю, що бій триватиме всі 12 раундів", – заявив Ємельяненко в інтерв'ю Чемпіонату.

Раніше ми писали, де в Україні можна подивитися бій Ломаченко – Накатані.

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