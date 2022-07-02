Такий удар не витримав би й бик! Моторошний нокаут з Австралії (відео)

В Австралії пройшов вечір боксу, де найяскравішим став поєдинок представників середньої вагової категорії. Двох місцевих бійців – Айзека Хардмана (13-1, 11 КО) та Біу Хартаса (6-2, 4 КО). Раніше ми розповідали, як збулася мрія братів Кличків.
Поєдинок Хардмана і Хартаса тривав менше за раунд і завершився шикарним нокаутом. Айзек потужним ударом звалив із ніг свого суперника. Біу ще довго не міг прийти до тями і приводила його до свідомості медична бригада.
#BriedisOpetaia results: Issac Hardman KOs Beau Hartas in Round 1- FIGHTMAG (@fightmag) July 2, 2022
All results: https://t.co/dHpwRMeS2E pic.twitter.com/WyhTUD8vD0
Нагадаємо, що трагедією завершився бій за регіональний чемпіонський пояс у легкій вазі. 24-річний Сімісо Бутелєзі помер від черепно-мозкової травми, отриманої в поєдинку із Сіфесилом Мнтунгвою.
Раніше ми повідомляли, що чемпіон IBF у другій напівлегкій вазі японець Кенічі Огава ледь не втратив життя після жорсткого нокауту.