Такого у світі ще не було: боксер втік, як тільки його покликали в ринг

Французький боксер Сіріл Макіаді не вийшов на поєдинок проти німця Леона Харта, боксери мали битися за континентальний пояс WBA

Харт отримав титул без бою. Макіаді не вийшов у ринг / Фото: Колаж: Сьогодні

Незвичайно завершився вечір боксу у Німеччині. Головний поєдинок не відбувся, оскільки один із боксерів втік. Раніше український боксер жорстоко побив суперника із Польщі.

У важкій вазі за континентальний пояс WBA мали зустрітися німець Леон Харт і француз Сиріл Макіаді.

Реклама

Коли настав час поєдинку, Харт першим вийшов у ринг. Ведучий оголосив про вихід француза, увімкнули музику, але той так і не з'явився. Хвилиною пізніше вийшов промоутер шоу і заявив, що не стикався насамперед із такою ситуацією, хоча вже 30 років у боксі. Макіаді просто зник, повідомляє vringe.

Офіційні особи заявили, що, оскільки француз підписав усі папери, бій не може не відбутися зовсім. Пролунав гонг, після чого було оголошено перемогу Харта через неявку суперника.

Раніше ми розповідали про яскраву перемогу українського боксера. Його суперник вилетів із рингу.