То чи здав Джошуа бій Усику? реакція Валуєва

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі вважає, що підстави для версії про договірняк між Джошуа і Усиком є, але він в неї не вірить

Усик vs Джошуа: Валуєв криміналу не побачив / Фото: Getty Images

Микола Валуєв прокоментував заяву колишнього тренера Володимира Кличка Сергія Городничева про те, що поєдинок між Ентоні Джошуа і Олександром Усиком, виграний українцем, мав договірний характер.

"Відповідь – у самому контракті, який укладений на цей бій. Якщо за контрактом у Усика виникне зобов'язання побитися знову саме проти Джошуа, тоді припущення тренера Кличка може мати якесь ефемерне підґрунтя"

"У що я, власне кажучи, не вірю"

"У мене не було по ходу поєдинку анінайменшого сумніву в тому, що це абсолютно заслужена перемога Усика – саме перемога: тактична, правильно вибудувана і психологічно виважена. Я стежив за Джошуа: він не здав бій. Не здав, а саме програв" , – наводить слова ексчемпіона світу в суперважах Миколи Валуєва Газета.Ru.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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Микола Валуєв / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на думку Городничева, Джошуа навмисне програв Усику, щоб організувати з ним трилогію – з реваншем і подальшим третім боєм. А, мовляв, поразка в першому поєдинку покликана підігріти інтерес до наступних.

"У Джошуа контракт на 100 мільйонів доларів з арабами десь на три бої. Оскільки з Ф'юрі важко домовитися, а боксувати потрібно, вони організували бій з Усиком, пустили нову кров у хевівейт. Видно, там якийсь договірняк. Таке відчуття, що нас розвели. Ми як клоуни, вони дивляться на нас згори, як у цирку", – сказав раніше колишній тренер Володимира Кличка.

Городничев і Кличко / Фото: Instagram