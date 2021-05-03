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Судді мене зґвалтували – зізнання американського боксера шокує

3 травня, 16:35

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Ветеран боксу Кріс Арреола вважає, що в бою проти Енді Руїса служителі спортивної Феміди необ'єктивно оцінювали те, що відбувається на рингу, і рахували очки

/ Фото: Twitter

Вчора вранці за київським часом Енді Руїс-молодший переміг Кріса Арреолу в поєдинку двох американців мексиканського походження. Після бою в Карсоні колишній суперник Віталія Кличка розкритикував суддів. На думку Арреоли, якщо він і поступився, то не з таким розгромним рахунком, який виявився на записках у двох членів суддівської бригади – 118:109, і 117:110 – ще в одного.

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Гнівні слова Кріса наводить сайт BoxingNews24:

"Руїс завдавав багато ударів, але переважно в мої рукавички. За весь бій я жодного разу не почувався в небезпеці. Я відчуваю розчарування, оскільки не отримав належної поваги від суддів – незважаючи на те, що віддав битві всього себе. Ці гі*нюки зґвалтували мене і навіть не поцілували.

Так, я програв. Але не потрібно розповідати, що ви віддали мені тільки один раунд, в якому я послав Енді в нокдаун, а в інших поступився. Я виходив на ринг перемагати. Я можу віддати Руїсу сім раундів, а ось судді... У мене немає до них ніякої поваги".

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Нагадаємо, Арреола зазнав сьомої поразки в 46 боях, він має 38 перемог і одну нічию. Кар'єру в профі він почав ще в 2003 році. А Руїс виграв 34-й поєдинок з 36.

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