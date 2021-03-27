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Стрім бою Повєткін – Вайт 2. Обговорюємо бій разом

27 березня, 20:23

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Аудіотрансляція бою реваншу з коментарями уболівальників

У суботу, 27 березня, відбудеться другий бій між російським боксером Олександром Повєткіним і британцем Ділліаном Вайтом. На нашому сайті пройде текстова трансляція Повєткін – Вайтз описом кожного раунду і оцінками бою.

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Також ми проведемо аудіотрансляцію бою Повєткін – Вайт на нашому каналі в Youtube.

Перший бій між боксерами відбувся в серпні минулого року. Тоді Вайт двічі відправив Повєткіна в нокдаун, проте росіянин зумів вистояти, а в наступному раунді несподівано наглухо нокаутував суперника.

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Реванш хотіли провести ще в листопаді 2020-го, але тоді йому завадив коронавірус у Повєткіна, потім його двічі переносили, поки остаточно не затвердили на 27 березня.

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Букмекери віддають перевагу Ділліану Вайту – на його перемогу можна поставити з кеффіціента 1.25. Поки на перемогу Олександра Повєткіна – 3.75. Нічию в цьому бою практично не розглядають – 26.00. Уайт виграє технічним нокаутом – 2.37, звичайним нокаутом – 4.50, рішенням суддів – 6.00. Повєткін переможе по суддівських записок – 21.0, технічним нокаутом – 6.00, нокаутом – 9.00.

Всі подробиці в спецтемі Топові бої вікенду

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онлайн Олександр Повєткін Ділліан Уайт стрім

Джерело: Сегодня|Спорт

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