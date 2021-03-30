Русский
$ 27,97
32,97
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Страшно дивитися: українка знівечила суперницю на рингу

30 березня, 08:46

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Бій довелося зупинити достроково

Українка Аліна Зайцева програла бій суперниці з Німеччини Шайєнн Хенсон в рамках відкритого чемпіонату Німеччини, однак німкеня надовго запам'ятає зустріч з нашою співвітчизницею.

Реклама

Читайте також: Схоже на бійку в супермаркеті: бій в жіночому боксі викликав сміх у Мережі

Зайцева настільки побила Хенсон, що її обличчя перетворилося в суцільну гематому. Через це поєдинок довелося завершити достроково, адже на німкеню був страшно дивитися. Проте, саме Хенсон була присуджена перемога, так як вона на той момент вела за очками. Наслідки поєдинку проти українки Шайєнн опублікувала у себе в Instagram.

В тренді
Україна відігралася у Франції: відео голів та огляд відбіркового матчу ЧС-2022
Реклама

Зайцева зазнала шостої поразки поспіль на професійному ринзі. На її рахунку лише одна перемога – в дебютному бою в профі. А ось Хенсон здобула восьму перемогу при одній поразці.

Читайте також: Перше жіноче побоїще: чому 145 років тому дві танцівниці билися за 100 доларів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

боксер жіночий бокс

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

На кого схожа дочка Володимира Кличка: порівнюємо з дитячим фото його колишньої нареченої
На кого схожа дочка Володимира Кличка: порівнюємо з дитячим фото його колишньої нареченоїБокс
Колишня наречена Кличка засвітилася з новим бойфрендом, але згадала і про боксера
Колишня наречена Кличка засвітилася з новим бойфрендом, але згадала і про боксераБокс
Найдивніший бій року: боксер падав від кожного удару і двічі вилітав за канати
Найдивніший бій року: боксер падав від кожного удару і двічі вилітав за канатиБокс
Макгрегор жорстко побив суперника: нокаутував у першому раунді
Макгрегор жорстко побив суперника: нокаутував у першому раундіБокс
Підлий удар ззаду: боксер скандально нокаутував суперника
Підлий удар ззаду: боксер скандально нокаутував суперникаБокс
Хлопець із McDonald's завоював пояс Усика, вирубивши поляка: відео нокауту
Хлопець із McDonald's завоював пояс Усика, вирубивши поляка: відео нокаутуБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти