Страшно дивитися: українка знівечила суперницю на рингу

Українка Аліна Зайцева програла бій суперниці з Німеччини Шайєнн Хенсон в рамках відкритого чемпіонату Німеччини, однак німкеня надовго запам'ятає зустріч з нашою співвітчизницею.

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Зайцева настільки побила Хенсон, що її обличчя перетворилося в суцільну гематому. Через це поєдинок довелося завершити достроково, адже на німкеню був страшно дивитися. Проте, саме Хенсон була присуджена перемога, так як вона на той момент вела за очками. Наслідки поєдинку проти українки Шайєнн опублікувала у себе в Instagram.

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Зайцева зазнала шостої поразки поспіль на професійному ринзі. На її рахунку лише одна перемога – в дебютному бою в профі. А ось Хенсон здобула восьму перемогу при одній поразці.

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