Страждала від пекельного болю на колінах: нежіночі удари по селезінці шокували чемпіонку

32-річна пуерториканка Аманда Серрано успішно виступала в змішаних єдиноборствах, а потім переможно увірвалася в бокс. Цієї ночі чемпіонка світу в семи вагових категоріях у себе на батьківщині перемогла нокаутом в 9-му раунді чемпіонку світу в трьох вагах з Аргентини Даніелу Бермудес і захистила свої титули WBC і WBO у напівлегкій вазі.

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Серрано задавала тон весь поєдинок, хоча і Бермудес робила небезпечні випади у відповідь. Але у 9-му раунді Аманда зробила ставку на роботу по корпусу і домоглася свого. Після двох потужних ударів в райони печінки і селезінки Даніела зігнулася навпіл, опустилася на коліна і виплюнула капу. Поки арбітр рахував до 10-ти, вона з гримасою болю хитала головою.

Реклама Аманда Серрано і Даніела Бермудес / Фото: NBC

Після перемоги Серрано заявила, що хоче об'єднати всі титули у напівлегкій вазі і стати першою абсолютною чемпіонкою світу в історії Пуерто-Ріко. Аманда провела в боксі 42 бої, програвши лише один і 30 раз виграла достроково. Посідає перше місце у своїй вазі за версією boxrec.

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