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"Спасибі баті, він – мозок": емоційний пост Ломаченка після перемоги

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
27 червня, 20:57
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Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко подякував усім, хто допомагав йому готуватися до бою з Накатані і сподівається провести реванш з Лопесом вже в цьому році
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко / Фото: Instagram

Василь Ломаченко знову почав свій шлях до чемпіонських поясів. Сьогодні вранці Ломаченко в дев'ятому раунді переміг технічним нокаутом Масаєсі Накатані.

Після бою Ломаченко подякував усім за підтримку, записавши відео в Instagram.

"Хочу сказати величезне спасибі богу за те, що дав мені шанс повернутися, повернутися так красиво. Величезне спасибі моїй команді.

Баті моєму спасибі, він, звичайно, мозок, машина. Психологу Борисовичу, менеджеру Егісу Клімасу. Спасибі спаринг-партнерам. Вдома мені Денис допомагав, приїжджав з Кривого Рогу.

Дякую всім, зі мною все добре. Як ви вже чули, реванш з Лопесом все ближче і ближче. Швидше за все це буде грудень" , – заявив Ломаченко.

Раніше ми повідомляли, що онук Мухаммеда Алі захоплений перемогою Ломаченка над Накатані і вважає його найкращим боксером світу.

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