Дивіться за аперкотами! Зірка боксу знає, як переможе Ломаченко

Колишній чемпіон світу в двох категоріях Тімоті Бредлі розповів, що очікує побачити в поєдинку Василя Ломаченка проти Масаєсі Накатані

Тімоті Бредлі після завершення кар'єри став експертом / Фото: Instagram

Вже через кілька годин в Лас-Вегасі відбудеться поєдинок між Василем Ломаченком та Масаєсі Накатані. Своїми очікуваннями перед поєдинком поділився експерт телеканалу ESPN, колишній чемпіон світу в двох категоріях американець Тімоті Бредлі.

Де дивитися бій Ломаченко – Накатані

Василь Ломаченко і Масайосі Накатані / Фото: Getty Images

"Накатані можу порівняти зі скелею. Якщо ти б'єш її досить довго, то в підсумку вона розколеться. Я думаю, це може бути час для нокауту Накатані. Він непростий хлопець в рингу, але він робить багато помилок, його переходи з оборони в атаку не такі хороші. Я маю на увазі, коли він викидає удар, він особливо не дбає про захист. він про це взагалі не думає.

Ломаченко буде використовувати свої ноги, рухатися, заходити на ближню до Накатані, змушувати його промахуватися, змушувати його платити за промахи, але також може використовувати удари по торсу. У Ломаченка коротші руки, він може пройти на ближню дистанцію, працювати по корпусу, апперкоти в голову будуть великою зброєю для Ломаченка. Дивіться за аперкотами! Це будуть великі удари Ломаченка" , – вважає Бредлі.