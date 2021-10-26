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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

"Скептично ставлюся до суперника": легендарний Майк Тайсон підтвердив бій із блогером

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
26 жовтня, 11:29
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Знаменитий американський боксер проведе бій у лютому 2022 року. Очікується, що Майк Тайсон має побитися з блогером Логаном Полом
Майк Тайсон
Майк Тайсон / Фото: Reuters

Ексчемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC, WBA та IBF, якому раніше встановили триметровий пам'ятник у знаменитій піцерії Mulberry Pizzeria, зазначив, що скептично ставитися до майбутнього суперника.

"Я збираюся провести бій у лютому, досить скептично ставлюся до суперника, але, з іншого боку, цей суперник дуже стимулюючий", – наводить слова 55-річного Тайсона The Sun.

У листопаді 2020 року Тайсон провів виставковий поєдинок з колишнім абсолютним чемпіоном світу в напівважкій вазі Роєм Джонсом. Восьмираундовий бій завершився внічию.

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Рой Джонс и Майк Тайсон
Рой Джонс и Майк Тайсон / Фото: Reuters

На рахунку 54-річного Майка 58 боїв у професійному боксі, у яких він здобув 50 перемог та зазнав шість поразок. Ще два поєдинки визнали такими, що не відбулися.

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Логан Пол в останньому поєдинку зустрічався з екс-чемпіоном світу у п'яти дивізіонах Флойдом Мейвезером. Виставковий поєдинок завершився внічию.

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