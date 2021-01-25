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Скандальний російський боксер-чемпіон провалив і другий допінг-тест

25 січня, 08:31

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Сергій Ковальов не вийде в ринг 30 січня проти узбека Мелікузієва, як планувалося

Колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів Сергій Ковальов пройшов повторний допінг-тест. Як ми нещодавно писали, Ковальов попався на допінгу. Він повинен був битися в Росії, але бій перенесли в США. Другий аналіз тільки підтвердив результат першого: у росіянина виявили синтетичний тестостерон.

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Про це повідомив сайт BoxingScene.

У команді Ковальова підтвердили, що вже знають результат повторного тесту, проте все одно дотримуються версії, що Сергій не вживав заборонені речовини. Припускають, що "нечистими" можуть виявитися деякі добавки з його раціону.

Отже, бій проти срібного призера Олімпійських ігор 2016, узбека Бектеміра Мелікузієва, не відбудеться 30 січня. За вихід в ринг Ковальов збирався отримати гонорар в 2,5 млн доларів. Тепер же, судячи з усього, його чекає дискваліфікація.

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/ Фото: AFP

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Раніше Ломаченко привітав Ковальова з перемогою.

У професіоналах російський боксер провів 39 поєдинків: 34 рази перемагав, 4 програвав, один йшов із миром. Раніше в США його судили за побиття жінки після відмови в сексі й затримували п'яним за кермом.

Дивіться, що говорив Сергій про бій Василя з Теофімо Лопесом:

Ковальов: "Ломаченка засудили в бою з Лопесом" Відео: Instagram

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Росія бокс допінг Сергій Ковальов
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