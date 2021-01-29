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Скандальний боксер Ковальов вперше розповів про провалені допінг-тести і розслідування

29 січня, 11:44

Олена Павлова Олена Павлова

Росіянин обіцяє повідомити, через кого заборонені речовини потрапили в його організм

Російський боксер Сергій Ковальов вперше прокоментував ситуацію з двома проваленими допінг-тестами. Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі 30 січня в США повинен був провести бій проти представника Узбекистану Бектемира Мелікузіева. Однак поєдинок скасували і тепер боєць намагається зам'яти допінговий скандал.

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"Хочу заявити про те, що нічого забороненого цілеспрямовано я не приймав, оскільки тестують ВАДА з 2014 року. Це моя ініціатива перевірятися, бо я прихильник чесного і чистого спорту. Наразі триває розслідування, як заборонений препарат потрапив до мого організму. Після закінчення розслідування обов'язково вам все розповім, яким чином, який препарат і хто в цьому постарався. Прошу вас не робити поспішних висновків", – розповів Ковальов в Instagram.

Ми також повідомляли, що російський боксер провалив допінг-тест і прийняв отруту. Сергій Ковальов вирішив очистити свій організм після проваленого допінг-тесту. Боксер наніс на тіло отруту зеленої жаби.

Сергій Ковальов
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Сергій Ковальов / Фото: Instagram

У професіоналах російський боксер провів 39 поєдинків: 34 рази перемагав, 4 програвав, один завершив миром. Раніше в США його судили за побиття жінки після відмови в сексіі затримували п'яним за кермом.

Ковальов: "Ломаченка засудили в бою з Лопесом" Відео: Instagram

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розслідування боксер допінг Сергій Ковальов
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