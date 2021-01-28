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Скандаліст Редкач потролив "російського" тренера Усика

28 січня, 11:37

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Український боксер зі США посміявся над старим опонентом, знайшовши кумедне відео

34-річний боксер з Шостки Іван Редкач, який живе в США, взявся за старе. Сьогодні Іван знову підколов Сергія Лапіна – тренера й директора команди Олександра Усика. Раніше Редкач вимагав вигнати з країни "тренера-сепаратиста" Усика.

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Як відомо, у Редкача затяжний конфлікт і з Василем Ломаченком, і з його другом Усиком. На цей раз Іван на своїй сторінці в Instagram розмістив відео, на якому боксер-супертяж і його промоутер з К2 Олександр Красюк дають інтерв'ю. Редкач же посміявся над тим, як на задньому плані Лапін зникає з кадру, порівнявши його Джеймсом Бондом:

"На задньому плані Джеймс Бонд із Сімферополя, а також за освітою Психолог Дерматолог... типу по телефону говорить, не так-то було. Спалили. Джеймс Бонд вже не той. Впізнали, хто це???"

Редкач навіть пообіцяв винагороду тому, хто назве "героя". А сам тим часом у листуванні під кадрами домовлявся з іншим нашим боксером Тарасом Шелестюком, що також живе в Лос-Анджелесі, "поїхати за яблуками".

Нещодавно Лапін розкритикував рефері бою між Усиком і Чісорою.

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Дивіться, як Сергій Лапін створив "мишаче місто":

Тренер Усика Сергій Лапін-молодший і миші Відео: Сергій Лапін Instagram

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