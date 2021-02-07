"Шлю мамі на картку": Усик розкрив, скільки отримує і куди діває гроші

Олександр Усик висвітлив тему, яка цікавить мільйони вболівальників і не тільки, – його фінансове становище і гонорари за поєдинки. Зокрема, боксер назвав конкретну суму, яку отримав за свій перший значний титул на профі-рингу – чемпіона світу за версією WBO в крузервейті, здобутий у поєдинку з поляком Кшиштофом Гловацьким 2016 року.

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"Мої статки оцінюють у п'ять мільйонів доларів? Це неправдива інформація. Люди, що озвучують наші гонорари, не повністю розуміють, що це не кінцева сума, яку отримує спортсмен. Є податки, команда, промоутери, витрати... Якщо спортсмену половина залишається з гонорару, то це дуже круто. Навіть деякі мої родичі думають, що я дуже захмарний щодо грошей".

Олександр Усик / Фото: Instagram

"Коли я став чемпіоном світу в 2016 році в Гданську, був бій з Кшиштофом Гловацьким, кінцева сума гонорару становила близько 45 тисяч доларів. Дехто думав, що мільйон. А в пресі писали 300-400 тисяч доларів".

Реклама Олександр Усик / Фото: Instagram

"Але я не скаржуся. У мене все гаразд з грошима".

Олександр Усик / Фото: Instagram

"На що витрачаю? Гроші, звісно ж, я не солю. На розвиток, нерухомість і бізнес, не пов'язаний зі спортом. А ще... У дитинстві я пообіцяв мамі, що вона більше не буде працювати. А вона працювала на будівництві, важка праця. Сказав, що ось цими руками зроблю так, що їй не доведеться працювати, а в неї буде картка, на яку я буду надсилати гроші. Була мета, якої я досяг. Матусенько, обожнюю тебе", – розговорився Усик в інтерв'ю каналу Ходят слухи.

Олександр Усик / Фото: Instagram

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Раніше ми писали, що за відстрочку бою з Джошуа Усик може отримати 5 мільйонів доларів- стільки йому за жоден бій не платили.

Дивіться, як Усик тренується з монетами

Олександр Усик тренує реакцію і ловить монети Відео: Instagram

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