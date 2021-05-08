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Сексуальна дружина українського боксера похизувалася фігурою під сонцем Каліфорнії

8 травня, 16:06

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Поки Тарас готується до боїв, Аліна Шелестюк гріється в Беверлі-Гіллз і вражає шанувальників своїми формами в купальнику

Дружина боксера Тараса Шелестюка Аліна

Дружина боксера Тараса Шелестюка Аліна / Фото: Instagram

Український боксер Тарас Шелестюк давно живе в США, де його будні скрашує дружина-красуня. Періодично Аліна ділиться своїми фотографіями в соціальних мережах, радуючи шанувальників жіночої краси.

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Раніше спокуслива дружина українського боксера показала красу заходу.

Сьогодні на своїй сторінці в Instagram дівчина виклала чергові кадри. На фото вона постала в купальнику і приспущеному халаті, підкресливши свою фігуру на тлі природи Каліфорнії.

"Теплі дні", – підписала Шелестюк знімки. І показала, як вона засмагає на шезлонгу.

Аліна, дружина Тараса Шелестюка
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Такі фотографії не можуть не радувати погляд.

До слова, Тарас виграв усі 18 боїв на професійному рингу, але до чемпіонського так і не дійшов. У любителях нині 35-річний уродженець Макіївки ставав чемпіоном світу-2011 і завойовував бронзову медаль Олімпійських ігор-2012. Нещодавно він вітав земляків з Великоднем, опублікувавши стару фотографію компанії знаменитих українських боксерів.

Читайте також: дружина боксера Шелестюка дефілює на яхті.

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Дивіться, як Аліна танцювала в купальнику:

Аліна Шелестюк – танок Відео: Instagram

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