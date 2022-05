Санкції у дії. Як американці змусили Бівола відмахнутися від Росії

Чемпіон світу WBA Super у напівважкій вазі Дмитро Бівол одноголосним рішенням суддів переміг найкращого боксера світу Сайля Альвареса. Проте поєдинок був під загрозою зриву, через злочинні дії країни, яку представляє Бівол.

Для того щоб бій відбувся, боксерські організації встановили жорсткі рамки для російського боксера. Суперник Альвареса мав вийти на бій без прапора своєї країни, інакше йому загрожували серйозні фінансові санкції. Про це розповів тренер Бівола Геннадій Маш'янов.

Зазначимо, що коли на бій з Канело виходив Бівол, його представили як "боксера з Каліфорнії". Крім того, під час виходу спортсмена на ринг тунель підсвічувався у кольорах прапора Киргизстану – батьківщини Бівола.

The champion @bivol_d makes his way to the ring. #CaneloBivol pic.twitter.com/wEXLWmtezJ