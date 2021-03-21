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Найдивніший бій року: боксер падав від кожного удару і двічі вилітав за канати

21 березня, 10:34

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Суперники явно не відповідали один одному

Начинаючий американський боксер Деніел Бейлі здобув дивну перемогу над своїм співвітчизником Джатеррісом Льюїсом. Його опонент чотири рази побував на канвасі протягом півтори хвилини, при цьому, він падав після кожного улара Бейлі.

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Зрештою, рефері не витримав і зупинив бій, коли Бейлі якраз затиснув Льюїса біля канатів і добивав. Цікаво, що Бейлі здобув свою третю перемогу в профі, а на рахунку Льюїса три поразки поспіль.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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