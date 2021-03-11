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З ним усе гаразд? Усик заговорив зі своїм поясом і навіть читає йому перед сном

11 березня, 11:59

Олег Люлька Олег Люлька

Боксер ставиться до свого чемпіонського пояса як до живого

З Олександром Усиком відбувається щось дивне. В очікуванні остаточного рішення щодо бою з Джо Джойсом український боксер почав розмовляти з неживим предметом. А саме – зі своїм чемпіонським поясом WBC.

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Усик називає свій пояс "Царем", запитує у нього: "О, братане, як справи?", А ще, щоб пояс не нудьгував, боксер його просвіщає. Може, в дитинстві спортсмен на награвся з тамагочі?

- О, тату, а що ти робиш? – запитує в Усика, що лежить на дивані, дочка.

- Книгу другові читаю.

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- А як друга звати?

- WBC, – відповідає боксер.

Ось такі розмови нині відбуваються в Усика вдома. Відео свого спілкування з поясом боксер поділився в Instagram.

Усик і його пояс WBC Відео: Instagram

Нагадаємо, Усик хотів би провести наступний бій у Києві на "Олімпійському". "Щодо дати бою поки немає точного розуміння, можливо, це буде початок червня", – кажуть у команді українця.

"У Києві ти не міг би наповнити ванну, не кажучи вже про стадіон", – відреагував на це Джо Джойс, запросивши Усика побитися до Великій Британії.

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Після цього Усик заявив, що готовий зустрітися з Джойсом хоч на Марсі.

Олександр Усик б'є кувалдою по шині Відео: Instagram

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бокс боксер Олександр Усик пояс

Джерело: Сегодня|Спорт

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