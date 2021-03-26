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"Російський витязь" на дієті: Повєткін виявився легшим за Уайта за добу до бою

26 березня, 16:18

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Уайт спробує взяти реванш за несподівану поразку річної давнини

Відбулася традиційна процедура зважування російського боксера Олександра Повєткіна і британця Ділліан Уайта напередодні їх завтрашнього поєдинку. За день до бою ваги під "Російським витязем" показали 103,5 кг, вага "Викрадача тіл" склала 112,1 кг.

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Отже, Уайт буде важчим за свого суперника на 8,6 кг, а адже за останню добу боксери наберуть ще по пару кіло.

Нагадаємо, що влітку 2020 Повєткін нокаутував Уайта і став тимчасовим чемпіоном WBC, а той нокаут був визнаний кращим в 2020 році.

41-річний Повєткін провів 39 боїв в професійному боксі, в яких він здобув 36 перемог (в тому числі 25 нокаутом) і зазнав дві поразки, ще один поєдинок закінчився внічию. В активі 32-річного Уайта 27 перемог при двох поразках в 29 боях на професійному рингу.

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бокс Олександр Повєткін Ділліан Уайт

Джерело: Сегодня|Спорт

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