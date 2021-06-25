Російський боксер став на захист Ломаченка через звинувачення в Україні: "Це дичина"

Ексчемпіон світу в середній вазі Олександр Беспутін знову захопився легендарністю українського боксера і вважає, що на батьківщині його ображають

Усик і Безпутін / Фото: Instagram

Уже завтра колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко повернеться на ринг. Його бій з японцем пройде в Лас-Вегасі вранці в неділю за київським часом. Минулої ночі Ломаченко опустив Накатані на дуелі поглядів. Тим часом його російський товариш Олександр Беспутін поділився думкою про українця.

Слова колишнього володаря тимчасового титулу чемпіона світу за версією WBA в середній вазі наводить сайт FightNews:

"Я не буду коментувати висловлювання фахівців і тренерів з України. Це дорослі люди, але у нас, людей з Росії, є така історія, що ми з повагою ставимося до старшого покоління. Те, що вони говорять, – це дещо дике. Люди у нас злі. Я іноді читаю – мені як за себе прикро часом. Про себе гидоту читаєш, але буває не так прикро, навіть посміхаєшся, бо смішно. А коли про друга читаєш, прикро. Тим більше людина легендарна, заслужена. Нещодавно кричали, що це жива легенда, а зараз інші речі говорять. Бог їм суддя".

Читайте про те, що Ломаченко розкрив карти перед боєм з Накатані.

Також 30-річний уродженець Уралу висловився про майбутнього суперника Васі:

"Накатані – потужний, вольовий боєць. Я бачив його бій з Лопесом нарізками і поєдинок з Вердехо, де він програвав, але нокаутував суперника. Вольовий японець, реально самурай, воїн. Дотягує він до Васиного рівня? Я взагалі думаю, що в цій вазі ніхто особливо не дотягує до нього".

Трохи раніше Ломаченко в крутій машині і в панамі ефектно прибув на бій.

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