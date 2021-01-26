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Російський боксер провалив допінг-тест і прийняв отруту

26 січня, 14:57

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Сергій Ковальов вирішив почистити свій організм

Колишній чемпіон WBA, WBO, IBF в напівважкій вазі росіянин Сергій Ковальов вирішив очистити свій організм після проваленого допінг-тесту. Боксер наніс на тіло отруту зеленої жаби.

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"Спробував на собі церемонію "Камбо".

"Камбо" – це загальна назва Phyllomedusa bicolor, амазонської деревної жаби. Щоб зібрати секрет для церемонії, жабу ловлять, потім міцно прив'язують до чотирьох ціпків, поміщеним в землю, і її кінцівки розтягують між палицями. Це призводить до того, що жаба стає досить напруженою, щоб активувати її захисний механізм і виділяти зі шкіри речовину, що містить пептиди.

Чесно скажу, процедура неприємна, через стан, в якому я опинився під дією цієї речовини протягом 10-15 хвилин. Але по закінченню церемонії, ти настільки радий, що все позаду.

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Легенда свідчить, що "Камбо" якимось чином обнуляє і перезапускає весь організм людини", – написав у соцмережах Ковальов.

Нагадаємо, що Ковальов мав 30 січня битися проти срібного призера Олімпійських ігор 2016 узбека Бектеміра Мелікузієва. За вихід в ринг його чекав гонорар в 2,5 млн доларів. Тепер же, судячи з усього, росіянина чекає дискваліфікація.

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бокс боксер Сергій Ковальов
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