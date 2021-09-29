28 вересня 19:45
Аякс 2
Бешикташ 0
28 вересня 19:45
Шахтар 0
Інтер 0
28 вересня 22:00
ПСЖ 2
Манчестер Сіті 0
28 вересня 22:00
Лейпциг 1
Брюгге 2
28 вересня 22:00
Порту 1
Ліверпуль 5
28 вересня 22:00
Мілан 1
Атлетіко 2
28 вересня 22:00
Боруссія Д 1
Спортинг 0
28 вересня 22:00
Реал 1
Шериф 2
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик - чемпіон! ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Рінат Ахметов: Віддаю перевагу перегляду футболу по телевізору, по-старому

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
29 вересня, 07:41
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент Шахтаря вважає, що за стрімінговимі платформами майбутнє
Президент Шахтаря Рінат Ахметов
Президент Шахтаря Рінат Ахметов / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Інтера президент Шахтаря Рінат Ахметов дав інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

У ньому він розповів про любов до Шахтаря, мрію про повернення до Донецька, про перемогу Усика в бою за три чемпіонські пояси, і про італійського тренера своєї команди.

Реклама

Повний переклад інтерв'ю: "Ніколи не буду володіти іншою командою. Я люблю Шахтар"

В інтерв'ю італійський журналіст нагадав, що власник DAZN Леонід Блаватник, що народився в Одесі, зробив ставку на стрімінг футбольних трансляцій.

"Я все ще вважаю за краще дивитися футбол по телевізору, по-старому, але дуже ймовірно, що за стрімінговимі платформами майбутнє", – вважає Рінат Ахметов.

Наступний матч Шахтар проведе 3 жовтня проти київського Динамо (початок – о 19:30).

Реклама

У Лізі чемпіонів два найближчі поєдинки – проти Реала. 19 жовтня в Києві, 3 листопада в Мадриді.

Календар матчів Ліги чемпіонів по всіх групах.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
ТОП-матчі

Баварія

Сьогодні

22:00

Динамо

1.11

12.5

30.0

Динамо

3 жовт

19:30

Шахтар

2.80

3.50

2.45
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металіст 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Інгулець
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львів
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
9
10:22
6
16
Маріуполь
9
12:23
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 1 жовтня
19:30
Субота, 2 жовтня
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти