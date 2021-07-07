Ріж, дави Усика! Колишній тренер Кличка дав пораду Джошуа

Знаменитий тренер Джеймс Алі Башир розповів, як би він керував боксерами під час поєдинку Олександра Усика і Ентоні Джошуа

Володимир Кличко і Джеймс Алі Башир

Відомий боксерський тренер Джеймс Алі Башир, який раніше працював з Володимиром Кличком, розібрав майбутній бій Олександра Усика проти Ентоні Джошуа.

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"Якби я був Джошуа, я б спробував нав'язати свою волю Усику. Якби я був тренером Джошуа, я б сказав йому: "У першому раунді найголовніше – використовуй свій джеб".

Багато людей думають, що джеб неефективний проти верткого лівші. Не зовсім так. Використовуй свій джеб у кожному поєдинку. Я б змусив Ентоні Джошуа нав'язати йому свою волю: "Я тут чемпіон хевівейта, а ти – ні. І не будеш ним". Ріж ринг, дави його, примусь його битися, примусь його розмінюватися ударами з тобою, щоб зносити його.

Якби я був у кутку Усика, я сказав би: "Виходь і роби ті ж речі, але по-розумному. Боксуй на вході, боксуй на виході, з одного боку в інший, кусай його джебом лівші".

У бою все вирішує таймінг. Таймінг джеба Усика. Усик, вийди туди і підірви віру Джошуа в його сили. Тримайся подалі від канатів, продовжуй битися в центрі рингу. Ці речі легше сказати, ніж зробити", – цитує Башира сайт "vringe.com".

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа погодився на бій проти Олександра Усика лише за умови, що в контракті буде пункт про реванш. Сам же Усик не проти ще раз зустрітися з британцем і знову його побити.