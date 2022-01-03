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"Разом нас багато": чемпіонку світу надихав на переможні бої хіт Грінджолів

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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3 січня, 15:16
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Екс-чемпіонка світу Аліна Шатернікова згадала, під яку пісню вона виграла титул у 2005 році
Аліна Шатернікова свій останній поєдинок провела під акомпанемент хіта "Разом нас багато"
Аліна Шатернікова свій останній поєдинок провела під акомпанемент хіта "Разом нас багато" / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменита боксерка Аліна Шатернікова здобула на профірингу 16 перемог із 18 проведених поєдинків. Особливо пам'ятним для неї став бій у лютому 2005 року, коли вона виборола свій другий чемпіонський титул.

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Для виходу на ринг у своєму останньому поєдинку Аліна обрала хіт часів Помаранчевої революції.

Коли тільки починала кар'єру, не надавала цьому великої ваги. Але потім сподобалося виходити на ринг під ритмічні пісні Майкла Джексона.

Свій останній поєдинок провела під акомпанемент популярного тоді хіта "Разом нас багато".

Але не подумайте нічого такого – політикою тут не пахне! Я просто хотіла наголосити, наскільки важлива для мене підтримка зали", – згадала Шатернікова в інтерв'ю sport24.ua.

Нагадаємо, що 24 лютого 2005 року Шатернікова виграла бій за титул чемпіонки світу у Києві. Перемігши американку Стефані Доббс, вона стала чемпіонкою світу за версією Global Boxing Union (GBU) у другій найлегшій вазі.

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Дивіться відео чемпіонського бою Аліни Шатерникової та Стефані Доббс

Раніше ми розповідали, як Андрій Шевченко , який виграв "Золотий м'яч" у 2004 році, подарував надію Україні за часів Помаранчевої революції.

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Андрій Шевченко в 2004 році отримав награду Золотого м'яча
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