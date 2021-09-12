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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Путіну заїхали по фізіономії і зламали ніс

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
12 вересня, 17:03
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Президент країни-агресора розповів, як йому дісталося на тренуванні з боксу. Про ще одну ганьбу він промовчав
У Путіна з боксом не склалося
У Путіна з боксом не склалося / Фото: Getty Images

Президент РФ згадав про свій боксерський досвід. За словами Путіна, вже на одному з перших тренувань йому зламали ніс, і він вирішив зайнятися боротьбою.

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"Мені на третьому-четвертому тренуванні зламали ніс, але оскільки все було так – я ж у дворі жив, все просто – я не пішов нікуди, до жодних лікарів. Але до носа неможливо було доторкнутися навіть пальцем! Як виявилося потім, він був зламаний. Ніс заріс, і я вирішив, що треба зайнятися боротьбою", – наводять слова Путіна Вєсті.

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При цьому Путін, який є майстром спорту з самбо і дзюдо, тактовно промовчав щодо фіаско, яке спіткало його в хокеї. Дивіться, як він свого часу гепнувся на льоду:

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