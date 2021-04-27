Проти Усика вийшли з двома битами: довелося тікати

Український суперваж доводить, що зі збільшенням маси не втрачає свого головного боксерського козиря – мобільності. Дивіться, як він протистояв кийкам

Олександр Усик / Фото: Instagram

Олександр Усик не тільки нарощує вагу перед черговим боєм в суперважах, але і докладає всіх зусиль, щоб розвинути свій головний козир – мобільність в рингу.

Реклама

З цією метою тренер Єгор Голуб під час заняття з Усиком вдався до незвичайного прийому – він нападав на Олександра то з однією битою, то з двома. При цьому боксер вміло уникав цих ударів і контратакував, тож подекуди Єгору доводилося тікати, щоб залишитися цілим.

Відео незвичайного тренування Олександра Усика з кийками у себе в Instagram поділився Єгор Голуб.

Усик, тренування Відео: Instagram

Реклама

Цікаво, що перед цим Усик на тренуванні розбушувався з молотком. Український суперваж побив гігантську шину, а шанувальники боксера порівняли його з негативним героєм з Mortal Kombat.

Усик / Фото: Instagram

Якщо Василь Ломаченко вже отримав офіційного суперника за наступним боєм, то його кум Олександр Усик продовжує залишатися в невідомості – буде це Джо Джойс або ж все-таки Ентоні Джошуа.

Реклама

Раніше ми писали про затягування переговорів між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі, яке змусило промоутера останнього заявити: "Може, нам і зовсім краще вдихнути життя в Деонтея Вайлдера? Ф'юрі проведе третій бій з Вайлдером, а тим часом Джошуа битиметься з обов'язковим претендентом Олександром Усиком".

Кумедне відео з Олександром Усиком, який танцює Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама