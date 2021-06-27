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Просто патріот здувся: в перемозі Ломаченка знайшли негатив

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
27 червня, 13:02
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Василь Ломаченко знову приймає хвилю критики. Цього разу боксер потрапив у немилість уболівальників через відсутність українського прапора в кутку боксера під час бою з Накатані
Василя Ломаченка засуджують за відсутність українського прапора
Василя Ломаченка засуджують за відсутність українського прапора / Фото: Getty Images, AFP

Василь Ломаченко повернувся на ринг після поразки від Теофімо Лопеса і впевнено переміг Масайосі Накатані. Проте, в Мережі знайшли негатив у перемозі українця. Причиною стала відсутність прапора в кутку Васі.

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"Василь Ломаченко нокаутом у 9 раунді переміг японського боксера Накатані. Останній важко покинув ринг, а Василю підняли руку як переможцю в самоті... у тому числі без прапора України, жодного символу нашої держави?! Не було їх також під час пресконрференції одразу ж після бою. Що це? Можливо, такі вимоги організаторів? Хоча в андеркарті цього бою ми бачили прапори Казахстану", – зауважив у коментарі на Facebook генерал-майор СБУ Василь Вовк.

Під постом інші користувачі підтримали думку Вовка і залишили свої засуджуючі коментарі:

  • Від якої країни він виступав?
  • Невже і він перекинувся? Здавався достойним...
  • Значить, Ломаченко не український спортсмен. Манкурт.
  • Просто здувся "патріот" ...
  • З Ломаченком і Усиком все ясно. Їх прапор – червоний з серпом і молотом

Раніше ми писали, що Ломаченко ледь не програв Накатані в першому раунді: як вдалося уникнути поразки. Уже в першому раунді поєдинку проти Масайосі Накатані Василь Ломаченко отримав розсічення на голові і бій могли зупинити, якби катмен не впорався з кровотечею.

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