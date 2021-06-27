Просто патріот здувся: в перемозі Ломаченка знайшли негатив

Василь Ломаченко повернувся на ринг після поразки від Теофімо Лопеса і впевнено переміг Масайосі Накатані. Проте, в Мережі знайшли негатив у перемозі українця. Причиною стала відсутність прапора в кутку Васі.
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"Василь Ломаченко нокаутом у 9 раунді переміг японського боксера Накатані. Останній важко покинув ринг, а Василю підняли руку як переможцю в самоті... у тому числі без прапора України, жодного символу нашої держави?! Не було їх також під час пресконрференції одразу ж після бою. Що це? Можливо, такі вимоги організаторів? Хоча в андеркарті цього бою ми бачили прапори Казахстану", – зауважив у коментарі на Facebook генерал-майор СБУ Василь Вовк.
Під постом інші користувачі підтримали думку Вовка і залишили свої засуджуючі коментарі:
- Від якої країни він виступав?
- Невже і він перекинувся? Здавався достойним...
- Значить, Ломаченко не український спортсмен. Манкурт.
- Просто здувся "патріот" ...
- З Ломаченком і Усиком все ясно. Їх прапор – червоний з серпом і молотом
Раніше ми писали, що Ломаченко ледь не програв Накатані в першому раунді: як вдалося уникнути поразки. Уже в першому раунді поєдинку проти Масайосі Накатані Василь Ломаченко отримав розсічення на голові і бій могли зупинити, якби катмен не впорався з кровотечею.