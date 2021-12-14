Промоутер Усика: "Син Мавроді? Про кого мова взагалі?"

Син Сергія Мароді готовий компенсувати фінансові втрати для організаторів у разі проведення поєдинку в українській столиці.

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк так відреагував на зухвалу заяву Максима Мернеса.

Є його номер телефону? Хто це взагалі такий? Про кого йдеться?

Якщо чесно не відповім, давайте спочатку ознайомлюся з тим, хто автор цієї публікації, і про що йдеться.

Але з стосовно поєдинку Усик – Джошуа, то класно було б його організувати у Києві.

Я вже читаю у коментарях, що мене звинувачують у тому, що "Красюк постійно обіцяє-обіцяє, але нічого не робить для цього".