Пробіг між крапельками. Казахський чемпіон не знає винуватця війни в Україні

Чинний чемпіон світу у середній вазі за версіями IBF, IBO та WBA Геннадій Головкін прокоментував війну в Україні

Геннадій Головкін боїться назвати Росію агресором / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад чотири місяці Росія вбиває українців, знищує міста та села. Але є у світі спорту люди, для яких "не все так однозначно".

Ще одним таким персонажем виявився чемпіон світу з Казахстану Геннадій Головкін. 40-річний боксер зумів лише назвати війну трагедією, але визначити винуватця "безстрашному" спортсмену не вистачило духу.

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"Це однозначно трагедія. Все, що відбувається зараз, – це глобальна трагедія. Я дивлюся на це трохи з іншого погляду, але це не в моє виправдання. Це дає, скажімо так, погляд з боку. Знову ж таки, повторюся, це глобальна трагедія. Погляд збоку не змінює мою думку. Для мене те, що відбувається – це просто трагедія.

Якби хтось був конкретно винний, то, напевно, точно поніс би відповідальність. Мені важко назвати всіх, хто у цьому бере участь. Не мені думати про це. Я не політолог, щоби обговорювати такі глобальні питання. Але однозначно це не одна людина", – сказав Головкін в ефірі SecondsOut.

Геннадій Головкін

Додамо, що 17 вересня Геннадій Головкін вийде на ринг проти мексиканця Сауля Альвареса. Боксери посперечаються за звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі, що належить Канело з листопада минулого року У цьому поєдинку мексиканець має намір відправити Головкіна на пенсію.

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У своєму останньому бою Головкін технічним нокаутом переміг японця Ріоту Мурату і забрав у нього пояс WBA у середній вазі.

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