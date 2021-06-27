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Приголомшливі судді: у Ломаченка забрали два раунди в бою з Накатані

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
27 червня, 11:57
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Не всі однаково оцінили виступ знаменитого українського боксера минулої ночі в Лас-Вегасі. Знову жінка-суддя здивувала своїм поглядом
Василь Ломаченко переміг Масаєсі Накатані
Василь Ломаченко переміг Масаєсі Накатані / Фото: Getty Images

Сьогодні вранці за київським часом Василь Ломаченко достроково переміг Масаесі Накатані в Лас-Вегасі в своєму 17-му поєдинку на професіональному ринзі. Українець змусив суддю зупинити побиття в дев'ятому раунді.

Природно, що троє суддів вели свої записки, віддаючи кожен раунд тому чи іншому боксерові. На цей раз домінування нашого бійця було настільки очевидним, що, здавалося, всі раунди повинні бути зараховані йому. Однак в суддівській бригаді не було одностайного рішення. Так, Стів Вайсфельд і Дейв Моретті виставили рахунок 80:71. Це означає, що Лома виграв всі дев'ять раундів.

А ось третій служитель Феміди, Патрісія Морс Джарман, побачила перемогу Накатані в двох раундах! На її записках рахунок був 78:73. Залишається лише гадати, де саме жінка зафіксувала перевагу Масаесі. Як ми повідомляли, Ломаченко програв Накатані за ударами, але був значно влучніше. Найскромнішою перевага Васі за влучними ударами була в перших двох раундах – 6:2 і 7:1.

Читайте також: Усик подзвонив Ломаченку після перемоги над Накатані.

Як тут не згадати, що в попередньому поєдинку українця в США ще одна жінка-суддя здивувала оцінками. У дуелі проти Теофімо Лопеса Джулія Ледерман віддала вже колишньому чемпіонові лише один раунд (109:119), тоді як її колеги – 3-4.

Дивіться, як Василь завершив бій з японцем:

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