Потренується на Коммі: Ломаченко перед матчем-реваншем з Лопесом проведе бій 11 грудня

Дворазовий олімпійський чемпіон збирається провести поєдинок проти ганського боксера Річарда Коммі. Попередня дата бою 11 грудня

Василь Ломаченко готовий до нових великих боїв / Фото: Top Rank Instagram

Український боксер Василь Ломаченко веде переговори про поєдинок з колишнім чемпіоном світу за версією IBF Річардом Коммі. Поєдинок повинен відбутися 11 грудня на арені Медісон-Сквер-Гарден у Нью-Йорку, повідомляє ESPN.

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Річард Коммі / Фото: Getty Images

Колишній чемпіон трьох дивізіонів програв свої три титули Теофімо Лопесу в жовтні минулого року. Ломаченко підтвердив, що хотів би провести проміжний бій до ймовірного реваншу з Тео Лопесом.

Лопес тільки у вересні або жовтні повинен провести захист титулу проти Джорджа Камбососа, і в разі перемоги американця вже в лютому може відбутися реванш з Ломаченком.

Теофімо Лопес – Василь Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

До цього поєдинку 33-річний українець готовий на бій з Коммі, якого Лопес раніше впевнено переміг нокаутом.

Зазначимо, за поєдинок в жовтні 2020-го, який завершився сенсаційною перемогою Лопеса над Ломаченком за очками, українець отримав 3,25 мільйона доларів, а американець – 1,5 мільйона.

Ломаченко і Лопес / Фото: YouTube

Раніше батько чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі Джон Ф'юрі дав прогноз на очікуваний реванш між американцем Теофімо Лопесом і українцем Василем Ломаченком.