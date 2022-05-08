Втратив страх – йди з боксу! Мудра порада Залізного Майка

Майк Тайсон зробив опублікував цікавий пост, де порадив самовпевненим боксерам ігнорувати ринг

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Легендарний Майк Тайсон нещодавно несподівано принизив українця Олександра Усика . Та й загалом останній місяць екс-чемпіон світу з боксу поводиться дуже неоднозначно.

Майк Тайсон / Фото: Reuters

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Емоції часто занадто переповнюють Тайсона, від чого стає погано оточуючим. Справа навіть дійшла до рук. Залізний Майк посварився з людиною в літаку і вдарив її.

/ Фото: Reuters

Тепер Майк Тайсон висловив свої думки у своєму Twitter :

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" Щоразу, коли ви виходите в ринг і вам не страшно, настав час відмовитися від нього", – написав ексбоксер.

Альварес програв Біволу рішенням суддів / Фото: REUTERS

Майк Тайсон був серед гостей на чемпіонському поєдинку Альварес проти Бівола. Можливо, написати такий пост у соцмережах його надихнуло поразка Сауля Альвареса, який був надто самовпевненим перед боєм.

Або легендарний боксер дав мудру і повчальну пораду для тих, хто багато чого досяг у боксі і не відчуває жодної небезпеки виходячи на ринг.