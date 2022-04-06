Втратив друзів та знайомих. Усик шокував фактами злочинів росіян

Війна сильно змінила українського боксера Олександра Усика. Російські окупанти зруйнували будинок чемпіона, а також убили та викрали багато його знайомих і друзів.
"Бокс – це спорт, ремесло, а війна – це виживання. Я не так багато побачив, дякувати Богу, але те, що я бачив і знаю від моїх близьких... Деякі мої знайомі та друзі зникли, ми не знаємо, де вони зараз. Багато моїх близьких втратили будинки, своїх знайомих, своїх близьких.
Насправді це дуже страшно – те, що зараз відбувається в Україні. Я щодня молюся, щоб це скоріше закінчилося. Бокс у порівнянні з війною – це немовля, маленька дитина. Війна – це страшна річ, якої не побажаєш навіть ворогові", – цитує Усика fightnews.info.
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Раніше тренер Пітер Ф'юрі розповів, як війна сильно вплинула на Олександра Усика.
"Кілька днів тому я дивився на Усика, і він виглядав виснаженим, худим. Війна в Україні дуже сильно на нього вплинула".
Нагадаємо, поєдинок Усик – Джошуа планується на червень. Олександр Красюк, який представляє інтереси Усика у переговорному процесі, заявив, що реванш із Джошуа може відбутися у Саудівській Аравії.