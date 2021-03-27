Схоже на бійку в супермаркеті: бій в жіночому боксі викликав сміх у Мережі

У США відбувся незвичайний бій між дівчатами-боксерами. Незвичайний він тим, що одна з учасниць бою – Порш Гайнс – лише дуже віддалено нагадувала професійну спортсменку.

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У першому раунді свого дебютного бою в профі Гайнс за всіма статтями програла Сейні Драугн. Від неминучого нокауту її врятував рефері. Зазначимо, що Сейні здобула третю перемогу в кар'єрі, ще один її бій завершився внічию. Залишається лише здогадуватися, хто дозволив бій між такими різними суперницями – як в майстерності, так і в вазі.

У коментарях під відео користувачі жартують, що бій був більше схожий на бійку в супермаркеті за туалетний папір під час локдауну, а також його порівнюють з розбірками в магазинах під час "Чорної п'ятниці".

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Нагадаємо, що сьогодні відбудеться бій-реванш між Олександром Повєткіним і Ділліаном Вайтом. Торік росіянин несподівано нокаутував британця. Онлайн Повєткін – Вайт є на нашому сайті.

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