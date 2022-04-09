Підтримали Зеленський та Кличко: дружина Усика пояснила від'їзд чоловіка з України

Український боксер принесе більше користі країні на боксерському рингу, вважає Катерина Усик

Катерина Усик - про від'їзд чоловіка з України

З початку повномасштабної війни Росії проти України Олександр Усик повернувся на батьківщину. Боксер вступив до територіальної оборони Києва для захисту столиці від окупантів.

Щоправда, наприкінці травня Усик вирішив залишити Україну і розпочати підготовку до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа. Минулої осені Олександр виграв у британця і став володарем чемпіонських поясів за версією WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі.

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Про причини такого рішення українця розповіла його дружина Катерина в інтерв'ю "PravdaTUT Lviv". Дівчина вважає, що на рингу її чоловік буде кориснішим Україні.

"Звичайно, я підтримую рішення Олександра. Це його поле бою, Україні потрібні перемоги у будь-якій галузі, це важливо. Тобто він мало що може зробити в країні. Піти воювати? Окей, але давайте чесно: у нас на одне місце п'ять людей . Чоловіків стільки повернулося, що не всіх беруть, бо просто так людині не дадуть рушницю. Він має бути максимально до цього готовий. Думаю, всі хлопці – Вова Кличко, Віталій Кличко та наш президент – підтримали його в тому, що Саню, давай, ти потрібен там. Тим більше, це не просто бій, а поєдинок за світове панування в плані боксу. І давайте чесно скажемо, що війна йде у нас. У світі боксу, в Америці, в Англії все гаразд. Коли Сашко раптом вирішив піти в тероборону, мені здається, вони зазнали невеликого шоку. Вся суперважка вага стала на паузу".

Нагадаємо, що реванш Джошуа проти Усика має пройти 23 липня. Очікуваним місцем проведення бою є Саудівська Аравія.