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Чому Усик хоче піти від Кличків: менеджер висловив версію

2 лютого, 16:40

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Егіс Клімас не поспішає підтримувати боксера в бажанні змінити промоутерську компанію

Найближчий бій для Олександра Усика буде, швидше за все, не тільки титульним, а й останнім у співпраці з K2 Promotions. Боксер родом з Криму хоче отримати вигідніший контракт, ніж має зараз від компанії братів Кличків і промоутера Олександра Красюка. Нещодавно повідомлялося, що Арум хоче переманити Усика у братів Кличків і Гірна.

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Поки сам спортсмен розмірковує, його менеджер Егіс Клімас в коментарі BoxingUkraineBoxing заявив, що Усик подумає і прийме рішення вже після наступного поєдинку:

"Красюк каже, що у К2 залишився ще один бій з Усиком. Хоча за кількістю років контракт закінчився ще в листопаді минулого року. В Америці за законом Мухаммеда Алі боксер не може підписати угоду більш, ніж на сім років. Виявилося, в Україні і Німеччині не існує цього закону.

Чому Усик думає піти? Може, платежі великі впливають. Може, незадоволений роботою і організацією. Але я дав йому пораду прийняти рішення вже після наступного бою в статусі вільного агента".

При цьому сам Клімас не проти продовжити співпрацю з K2 Promotions:

"Ми дуже багато роботи виконуємо з Красюком. Він – розумний, добре розуміє бізнес-структуру боксу. Мені з ним працювати дуже легко і зручно. У нього прекрасні дружні відносини з усіма організаціями. У мене немає жодної претензії до них.

Красюк бореться за Усика, адже розуміє, що може залишитися без нього. При цьому він не тримає на нього зла, а воює за нього".

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